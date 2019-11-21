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Новости. Общество
07:55, 21 Ноября 2019

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии сегодня?

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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в четверг, 21 ноября.

21 ноября – День работника налоговых органов РФ.

10.00-18.00 – на Ярмарочной площади откроется "Универсальная ярмарка".

12.00 – в Петровском дворце на ул. Красной, 8 пройдет профориентационная выставка "Профессии настоящих мужчин".

16.00 – в Городском выставочном зале на пр. Ленина 26 откроется выставка "Артём Стародубцев, Илья Растатурин, Никита Рыбин. Живопись, графика".

18.30 – в Карельской государственной филармонии на ул. Кирова, 12 состоится гала-концерт в честь 25-летия народного хора "Украинская песня".

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Комментарии

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Писарев
2019-11-21 09:44:37
Сегодня День Мытаря Российской Федерации.
Поздравим наших друзей с профессиональным праздником. Большую часть бюджета РФ добывают они, да и себя не забывают, естественно. Без них работа стала бы не интересной. Счастья и скромности желаю вам ребята и девчонки!!!
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