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Новости. Общество
08:30, 23 Ноября 2019

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии сегодня?

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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в субботу, 23 ноября.

10.00 – в ФОКе на ул. Ключевой, 10 организуют тестирование ГТО по плаванию.

11.00 – в мемориальном комплексе "Вечный огонь" (в случае не завершения работ на мемориале "Аллея памяти и славы" закроется республиканский этап Всероссийской акции "Вахта Памяти – 2019".

13.00 – в "Акватике" пройдет открытый кубок Карелии и региональные соревнования по фитнес-аэробике.

14.00 – в Национальном музее РК состоится презентация третьей книги воспоминаний жителей Заонежья "Сродники".

14.00 – во дворце спорта "Корал" пройдет открытый кубок Карелии по художественной гимнастике.

15.00 – в кинотеатре "Премьер" на ул. Правды, 38в состоится премьера документального фильма "На нашей стороне" и встреча со съемочной группой.

15.00 – в Центре народного творчества и культурных инициатив Карелии на пл. Ленина, 2 состоится вечер вепсской культуры.

15.00 – в детской школе искусств им. М.А. Балакирева на ул. Мичуринской, 5 пройдет концерт-презентация музыкальных инструментов в рамках национального проекта "Культура".

17.00 – в Доме Кантеле состоится новая концертная программа ансамбля "Кантеле" – "Ностальжи".

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