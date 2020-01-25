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Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии сегодня?

Новости. Общество
08:30, 26 Января 2020
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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в воскресенье, 26 января.

11.00-15.00 – в Губернаторском саду откроется "Добрый каток".

12.00 – на площадке у молодежного клуба на Ругозерском пер., 9 пройдет семейная игровая программа "Январский ДВИЖ".

14.00 – в городской детской библиотеке имени В.М. Данилова на ул. Гоголя, 14 откроются XV Даниловские чтения "Земля карельская".

17.00 – в Детской музыкально-хоровой школе на Первомайском пр., 4А состоится праздничный концерт, посвящённый 10-летию петрозаводской местной общественной организации ОКЦ "Согласие" микрорайона "Перевалка".

 

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