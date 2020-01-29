890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Коронавирус из Китая: поводов для паники нет?
29.01.2020 11:41
Адвокат "петрозаводского маньяка" Антона Ипатова обжаловал приговор 3
29.01.2020 16:40
Сотрудница МВД, обвиняемая в халатности по делу "петрозаводского маньяка", заявила о подложном документе в своем деле 9
29.01.2020 13:23
Зарегистрирован первый в Карелии официальный миллиардер 21
29.01.2020 16:01

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии сегодня?

Новости. Общество
07:55, 30 Января 2020
Загрузка...

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в четверг, 30 января.

10.00 – состоится заседание правительства Карелии: 

- о социально-экономическом развитии моногородов, привлечении резидентов на ТОСЭР и промышленные площадки, об эффективности поддержки бизнеса в моногородах;
- об итогах работы по инвентаризации объектов государственной казны, руинированных, бесхозяйных, аварийных объектов на территории Республики Карелия в 2019 году и задачах на 2020 год.

10.00 – в Центре развития образования на ул. Краснофлотской, 31 пройдет заседание методического объединения "Современные образовательные технологии".

11.20 – в школе №7 на ул. Трудовых резервов, 7 состоится творческая встреча с автором детских книг Татьяной Валит, из цикла "Знай наших! Читай наших!".

12.30 – в библиотеке №11 на ул. Нойбранденбургской, 25 пройдет историко-познавательный час для детей об Александре Невском.

13.00 – в ДЮЦе на пр. А. Невского, 71 состоится интеллектуальный турнир "Мозголомы" для команд 3-4 классов, работающих по городской программе "Первый шаг в общество".

15.00 – в Национальном музее Карелии Артур Парфенчиков встретится с руководителями общественных приемных. 

17.00 – в Национальной библиотеке пройдет презентация книг, изданных в 2019 году на карельском, вепсском, финском языках.

17.00 – в зале заседаний правительства Карелии Артур Парфенчиков встретится с родителями студентов-стипендиатов карельских вузов.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
25.01.2020, 13:00
Массовая драка у кафе "Мангал" произошла ночью в Петрозаводске (ВИДЕО)
23.01.2020, 15:20
Дым до небес: Авария с пострадавшими произошла под Петрозаводском (ФОТО)
25.01.2020, 09:30
Магазин новой торговой сети появился в Петрозаводске
28.01.2020, 15:11
Закрывшиеся в Карелии и других регионах сети "Семья" и Spar не выдержали воровства
26.01.2020, 09:56
Ночью загорелась "сталинка" напротив мэрии Петрозаводска на проспекте Ленина
24.01.2020, 09:55
Карелия лидирует по количеству заболевших раком шейки матки

Аналитика

Сегодня 11:05
Капитал
Квартира как инвестиция: почему сегодня нужно вкладываться в недвижимость?
О том, что нужно знать при покупке квартиры в Петрозаводске и почему ее выгодно приобретать именно сейчас, рассказывает заместитель директора по экономике и финансам строительной компании "Баренц Групп" Илья Журавлев.
"Чтобы услышали и прониклись" 2
29.01.2020 22:01
Коронавирус из Китая: поводов для паники нет?
29.01.2020 11:41
Борьба за Сортавалу: зачем партии власти горсовет? 2
27.01.2020 16:16
Ирина Мирошник: "Город к ремонту готов" 9
27.01.2020 09:33
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:50
Без политики
"Костная клиника": лазерная победа над варикозом
Расширенные узловатые вены, боль и тяжесть в ногах. Проблема варикозной болезни знакома практически каждому – по данным Всемирной организации здравоохранения варикозу подвержены каждая вторая женщина и каждый четвертый мужчина в мире.
"Умоляюще просим принять нашу Корелию под защиту Британии" 8
24.01.2020 12:59
"У нас тут жизнь бурная и яркая" 4
14.01.2020 14:02
архив чтиво

Медиа

"Событие дня" на ТНТ-ОНЕГО
29.01.2020 15:10
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»