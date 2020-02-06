"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в пятницу, 7 февраля.

7-10 февраля – в Петровском дворце на ул. Красной, 8 пройдет межрегиональный конкурс-фестиваль хореографического искусства "Энергия Севера".



13.30 – в бассейне "Н2О" на ул. Хейкконена, 37 состоится первенство Петрозаводска по плаванию.

14.30 – в школе №2 на ул. Парфенова, 8А пройдет семинар "Траектории развития читательской грамотности школьников" совместно с карельским отделением МОО "Русская ассоциация чтения".



17.00 – в медиа-центре "Vыход" откроется выставка Графической мастерской.