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Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии сегодня?

Новости. Общество
07:55, 07 Февраля 2020
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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в пятницу, 7 февраля.

7-10 февраля – в Петровском дворце на ул. Красной, 8 пройдет межрегиональный конкурс-фестиваль хореографического искусства "Энергия Севера".

13.30 – в бассейне "Н2О" на ул. Хейкконена, 37 состоится первенство Петрозаводска по плаванию.

14.30 – в школе №2 на ул. Парфенова, 8А пройдет семинар "Траектории развития читательской грамотности школьников" совместно с карельским отделением МОО "Русская ассоциация чтения".

17.00 – в медиа-центре "Vыход" откроется выставка Графической мастерской.

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