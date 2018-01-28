"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на понедельник, 29 января.

В 10.00 в администрации города, в большом зале на ул. Ленина, 2 состоится традиционное заседание штаба по подготовке и проведению отопительного сезона.

А через час, в 11.00 мэр Петрозаводска Ирина Мирошник в 201 кабинете проведет встречу с журналистами.

29 января открывается Муниципальный этап Всероссийских соревнований по волейболу "Серебряный мяч" среди команд общеобразовательных организаций (ЮНОШИ): 29-30 января, 16.00-19.00 – в школе №13, 31 января, 2 февраля 16.00-19.00 в Лицее №1, 30 января 14.00-20.00 в центре "Десяточка".

В 14.00 в Национальной библиотеке Карелии - программа "Экологические маршруты Красной книги Карелии. Заповедники Карелии". А в 16.00 там же, состоится презентация книги "Особо охраняемые природные территории Республики Карелия".