"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на вторник, 30 января.

Глава Карелии Артур Парфенчиков отправится с рабочей поездкой в Кемский и Беломорский районы.

10.00 - Верховный суд Карелии продолжит рассматривать апелляционные жалобы на приговор Алиханова.

10.00 – в большом зале администрация Петрозаводска пройдет тематическое городское совещание "Организация деятельности администрации ПГО по обеспечению безопасности дорожного движения на территории Петрозаводского городского округа: достигнутые результаты и перспективы развития".

Также в рамках совещания подведут итоги городского конкурса новогодней иллюминации "Волшебный свет. Петрозаводск – 2018". Состоится вручение дипломов победителям.

11.00 – в 220 аудитории ПетрГУ пройдет брифинг в формате видеосвязи по итогам рабочего визита делегации Республики Карелия в провинцию Фуцзянь Китайской народной республики.

В брифинге примут участие постоянный представитель Республики Карелия при президенте РФ Владимир Тимофеев, министр культуры РК Алексей Лесонен, проректор ПетрГУ Марина Гвоздева и другие члены делегации.

14.00 - в Национальной библиотеке РК состоится творческая встреча с поэтами И.М.Гуляевой, Ю.А.Тихомировой "Поэзии вещее слово".