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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на воскресенье 25 февраля.
В 10.00 в Развлекательном центре "Горка" состоится детская олимпиада "Маленький чемпион" в рамках Лыжного фестиваля KareliaSkiFest 2018.
В 11.00 в Развлекательном центре "Горка" пройдет детский забег KareliaSkiFest.
В 16.00 в Национальной библиотеке Карелии состоится презентация книги Юсси Яскеляйнен "Раннее творчество".
В 18.30 в Национальной библиотеке Карелии пройдет концерт любительского хора Карельской государственной филармонии с программой «Что такое хор?». На концерте прозвучат произведения русских и зарубежных композиторов, народные песни и песни военных лет.
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