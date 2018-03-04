"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на понедельник 5 марта.

9.00 – в Национальном театре Карелии пройдет Региональный форум "Формирование комфортной городской среды: актуальные вопросы реализации проекта в 2018 году" (презентация дизайн-макетов общественных пространств ПГО, участвующих в рейтинговом голосовании). В форме примет участие глава республики Артур Парфенчиков.

10.00 - в Национальном театре РК при участии главы Карелии Артуре Парфенчикове пройдет Региональный форум "Формирование комфортной городской среды: Актуальные вопросы реализации проекта в 2018 году". Перед открытием – осмотр выставки (в 9.40).

10.00 – в большом зале администрация Петрозаводска состоится заседание штаба по подготовке и проведению отопительного сезона.

10.00 – в спортивном комплексе "Луми" ройдет первенство по фигурному катанию "Весенняя карусель".

11.00 - в администрации главы Карелии на пр. Ленина, 19 состоится брифинг, посвященный проведению в Карелии фестиваля поэзии и песни им. Алексея Фатьянова.

12.00 - в Карельском институте развития образования на ул. Правды, д. 31 подведут итоги Регионального этапа Всероссийской Олимпиады школьников.

13.00 - в Национальном театре республики состоится общее собрание ассоциации "Совет муниципальных образований Республики Карелия".

14.00 - в лицее №40 на ул. Белорусской, 1 пройдет Тторжественное открытие городского конкурса "Педагог года - 2018". Первое конкурсное испытание - самопрезентация "Я - учитель".

15.00 – в правительстве Карелии на пр. Ленина, 19 пройдет заседание Совета при главе РК по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса.

15.00 - в большом зале администрации Петрозаводска пройдут публичные слушания по проектам планировок и межевания территорий для размещения линейных объектов.

16.00 – в администрации Петрозаводска состоится встреча главы города Ирины Мирошник с победителями городской научно-практической конференции "Дети о детях войны".