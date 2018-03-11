"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на понедельник, 12 марта.

Глава Карелии Артур Парфенчиков 12-13 марта будет работать в Москве. А вот мэр Петрозаводска Ирина Мирошник в понедельник в 10 утра в здании городской администрации проведет традиционную встречу с журналистами. В это же время в мэрии состоится заседание Штаба по подготовке и проведению отопительного сезона.

Брифинг в правительстве Карелии (в 11 часов, по адресу: пр. Ленина, 19, каб. 77) будет посвящен концерту оперных звезд в Петрозаводске 18 марта.

В 12 часов состоится открытие Форума Национальной лиги студенческих клубов Северо-Западного федерального округа (Петрозаводск, гостиница "Карелия").

В 15.00 состоится о Открытие ресурсного центра Чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills Казань-2019 (Детско-юношеский центр, пр. А.Невского, 71.

В 16.00 пройдет открытие Всероссийской недели высоких технологий и технопредпринимательства в Республике Карелия (Детско-юношеский центр, пр. А.Невского, 71.

С 12 марта в администрация Петрозаводска (Зимний сад в здании мэрии на пр. Ленина, 2) будет работать Выставка творческих работ в рамках конкурса "Петрозаводск – город удобный для жизни".

В 19.00 в Национальном театре Карелии состоится концерт ансамбля еврейского танца "Авив" в рамках еврейского традиционного праздника "Пурим".