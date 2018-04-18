"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на четверг, 19 апреля.

10.00 - в Заксобрании Карелии пройдет заседание, на котором главы республики Артур Парфенчиков отчитается о результатах деятельности правительства Республики Карелия в 2017 году.

10.00 - в Национальной библиотеке РК состоится II Международная конференция "Архивы и генеалогия".

14.40 – в бассейне "Н2О" пройдет Открытый Чемпионат Республики Карелия по плаванию.

С 19 по22 апреля в Музей ИЗО Карелии пройдет всероссийский фестиваль авторских короткометражных фильмов "АРТКИНО".

14.30 - в Национальном музее РК состоится Межмуниципальная конференция "Дети о детях войны".

17.00 – в большом зале администрации Петрозаводска состоится церемония вручения знаков отличия ГТО.

С 18 по 21 апреля в тире школы №43 на ул.Попова, 8 проводится лично-командное первенство по стрельбе из пневматического оружия.