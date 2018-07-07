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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на воскресенье, 8 июля.
Сегодня в России отмечается День рыбака и День любви, семьи и верности.
В 12.00 на стадионе "Спартак" (ул. Герцена, 1) пройдет чемпионат России по американскому футболу.
В 12.00 на набережной Петрозаводска состоится Парад семьи. Колонна пройдет от Речного вокзала до Ротонды.
В 17.00 в Национальном театре Карелии состоится торжественное мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности, в ходе которого будут вручены медали "За любовь и верность".
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