"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на воскресенье, 15 июля.

В России 15 июля отмечается День металлурга, поэтому, пользуясь случаем, поздравляем всех жителей республики, работающих в этой отрасли, с профессиональным праздником.

В 11 часов в селе Шокша Прионежского района состоится праздник вепсской культуры - "Праздник солнышка".

Напоминаем, что в 18 часов начнется прямая трансляция финального матча Чемпионата мира по футболу между командами Франции и Хорватии.

Ну, а пока в Карелии наладилась погода, - на всей территории республики тепло и солнечно, - советуем воспользоваться этими деньками для выезда на природу. Айда купаться!