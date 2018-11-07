Банка 0.5 л
14
10
Крышки винтовые 20 шт.
125
79
Крышки под закатку
125
99
Бачок для соления
590
499
Ящик ягодный 21 л.
399
279
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
20:00, 07 Ноября 2018

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?

По теме

Мужчины получат возможность за 10 тысяч долларов лишить киборга девственности
07.11.18 23:30
Дочь Мадонны пришла на вечеринку без нижнего белья
07.11.18 21:30
Врачей, которые пропагандируют отказ от прививок, будут наказывать
07.11.18 21:05
Все новости
Загрузка...

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в четверг, 8 ноября.

8-12 ноября – в Театре кукол РК на пр. К. Маркса, 19 пройдет семинар "Театральный перекресток" по методике создания бэби-театра (по программе приграничного сотрудничества Россия-ЕС "Карелия").

10.00 – в правительстве РК на пр. Ленина, 19 пройдет заседание об итогах и результатах строительного, жилищного и дорожного надзора, об исполнении бюджета республики за девять месяцев текущего года и о реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Карелии, на 2015-2044 годы.

10.00 – в детском саде №20 на ул. Машезерской, 48б состоится образовательно-развлекательная программа с участием воспитанников нескольких дошкольных учреждений города и педагогов из районов Карелии.

11.00 – в отеле "Онего Палас" на ул. Куйбышева, 26 состоится  пленарное заседание X Молодежного экономического форума "Новая экономика – новые возможности: Тренды будущего".

15.00 – к 100-летию Республики Карелии в поселке Деревянка Прионежского района пройдет выездное совещание под председательством Главы РК по строительству комплекса причальных и волнозащитных сооружений на Онежском озере в Деревянской бухте (проект является одним из основных объектов туристско-рекреационного кластера "Южная Карелия").

15.00 – в Национальной библиотеке РК на ул. Пушкинской, 5 откроется выставка Бориса Смирнова-Русецкого "Певец Севера".

18.00 – в администрации Петрозаводска пройдет собрание граждан по вопросу "Обсуждение проектов, реализуемых на территории Петрозаводского городского округа, для участия в конкурсном отборе на предоставление субсидии на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в муниципальных образованиях в РК.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

По теме

Мужчины получат возможность за 10 тысяч долларов лишить киборга девственности
07.11.18 23:30
Дочь Мадонны пришла на вечеринку без нижнего белья
07.11.18 21:30
Врачей, которые пропагандируют отказ от прививок, будут наказывать
07.11.18 21:05
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.11.2018, 18:50
ВИДЕО, ФОТО: В поселке Карелии в частном доме произошел взрыв
04.11.2018, 20:51
Младенец погиб в ДТП в Карелии
04.11.2018, 10:00
ВИДЕО: Появились новые кадры взрыва в поселке Карелии
03.11.2018, 19:50
В МЧС Карелии рассказали подробности пожара в Шуе
06.11.2018, 16:15
Семья известных телеведущих отдыхает в Карелии
02.11.2018, 12:04
Жертвы неполного рабочего дня

Аналитика

07.11.2018 16:39
Капитал
 Карелия как сувенирный пряник 2
Привлекут ли финских туристов в республику шунгитовые трусы?
Китай и "новости из будущего" 2
06.11.2018 11:37
Официальная память стоит миллионы 13
02.11.2018 10:14
"Это административный и судебный произвол" 14
01.11.2018 15:26
Финляндия отказала в визе независимому эксперту ООН из Карелии 8
01.11.2018 10:28
Вся аналитика

Чтиво

02.11.2018 12:04
Личное мнение
Жертвы неполного рабочего дня 3
Депутат Заксобрания Карелии Андрей Рогалевич рассказал, как оптимизируют сферу образования в Сегежском районе.
В 45 зрение только начинает падать 1
31.10.2018 10:31
Ни экзамена, ни прав
30.10.2018 14:22
Подарок для спасения жизни
30.10.2018 11:33
архив чтиво

Медиа

Марш в годовщину Октябрьской революции в Петрозаводске 2018
07.11.2018 18:32
все фото и видео

Опрос

Готовы ли вы сортировать мусор?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»