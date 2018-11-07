"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в четверг, 8 ноября.

8-12 ноября – в Театре кукол РК на пр. К. Маркса, 19 пройдет семинар "Театральный перекресток" по методике создания бэби-театра (по программе приграничного сотрудничества Россия-ЕС "Карелия").

10.00 – в правительстве РК на пр. Ленина, 19 пройдет заседание об итогах и результатах строительного, жилищного и дорожного надзора, об исполнении бюджета республики за девять месяцев текущего года и о реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Карелии, на 2015-2044 годы.

10.00 – в детском саде №20 на ул. Машезерской, 48б состоится образовательно-развлекательная программа с участием воспитанников нескольких дошкольных учреждений города и педагогов из районов Карелии.

11.00 – в отеле "Онего Палас" на ул. Куйбышева, 26 состоится пленарное заседание X Молодежного экономического форума "Новая экономика – новые возможности: Тренды будущего".

15.00 – к 100-летию Республики Карелии в поселке Деревянка Прионежского района пройдет выездное совещание под председательством Главы РК по строительству комплекса причальных и волнозащитных сооружений на Онежском озере в Деревянской бухте (проект является одним из основных объектов туристско-рекреационного кластера "Южная Карелия").

15.00 – в Национальной библиотеке РК на ул. Пушкинской, 5 откроется выставка Бориса Смирнова-Русецкого "Певец Севера".

18.00 – в администрации Петрозаводска пройдет собрание граждан по вопросу "Обсуждение проектов, реализуемых на территории Петрозаводского городского округа, для участия в конкурсном отборе на предоставление субсидии на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в муниципальных образованиях в РК.