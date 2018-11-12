"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике во вторник 13 ноября.

10.30 – в зале Совета Карелии на ул. Энгельса, 4 состоится круглый стол по теме "Противодействие коррупционным практикам".

13.00 – во дворце спорта Koral на ул. Пограничной, 50 пройдут всероссийские соревнования по мини-футболу среди команд общеобразовательных организаций (в рамках Общероссийского проекта "Мини-футбол – в школу"), муниципальный этап.

15.00 – в администрации Петрозаводска в 201 кабинете состоится круглый стол в рамках межрегионального семинара "Образовательные возможности без границ". Планируется подписание Соглашения о сотрудничестве между Комитетом социального развития администрации города и Департаментом образования Москвы.

19.00 – в Карельской государственной филармонии пройдет концерт Симфонического оркестра Карельской филармонии и Сергея Накарякова.