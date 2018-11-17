"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в воскресенье, 18 ноября.

В воскресенье будет много спортивных мероприятий.

В 10.00. ФОК на Ключевой (ул. Ключевая, 10). Открытый Чемпионат и Первенство по ушу.

В 12.30. Манеж ПетрГУ (ул. Герцена, 31Б). Первенство школы №3 по спринту и барьерному бегу.

В 21.00. ДС «Koral» (ул. Пограничная, 50). Закрытие Чемпионата по мини-футболу.