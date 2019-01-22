"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в среду, 23 января.

11.00 – в администрации главы РК на пр. Ленина, 19 состоится брифинг "Об итогах тарифной кампании на 2019 год". В брифинге примет участие и. о. председателя Госкомитета и Карелии по ценам и тарифам Крюков Т. П.

15.00 – в ДЮЦ на пр. А. Невского 71 пройдет городская Ярмарка волонтерских вакансий

15.00 – в СШОР №2 на ул. Дзержинского, 26 состоится муниципальный этап Всероссийских соревнований по шахматам "Белая ладья".

16.00 – в ресурсном языковом медиацентре карелов, вепсов и финнов Республики Карелии на ул. Г. Титова, 3 пройдет вечер памяти финно-угроведа, составителя русско-карельского и карельско-русского словаря Григория Николаевича Макарова.