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Новости. Общество
20:00, 31 Января 2019

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?

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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в пятницу, 1 февраля.

Рабочая поездка главы Карелии в Пряжинский национальный муниципальный район. 

9.00 – Артур Парфенчиков примет участие в открытии "Фермерского уголка" в магазине "Пятерочка" на ул. Чапаева, 44. 

14.00 – в Центре воинской славы на пр. Ленина, 2 Ирина Мирошник встретится с представителями общественной организации "Жители блокадного Ленинграда".

15.00 – в Доме бокса им. Л. Левина на ул. Шотмана, 38а пройдет чемпионат и первенство СЗФО РФ по боксу: предварительные бои, финальные поединки. Торжественное закрытие состоится 2 февраля в 12.00.

15.30 – в Центре занятости на ул. Мерецкова, 14 глава Карелии примет участие в работе круглого стола "Трудоустройство инвалидов: проблемы и возможности".

16.00 – в манеже ПетрГУ на ул. Герцена 31Б состоится открытый Кубок Карелии по легкой атлетике.

16.00 – в Музее ИЗО Карелии начнет работу дидактическая выставка "Как рождается искусство".

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