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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в понедельник, 4 марта.
4-6 марта – в ЦСИ "Десяточка" на ул. Ключевой, 14 пройдут межрегиональные соревнования по волейболу Северо-Западного федерального округа "Юность". 4 марта - начало соревнований в 9.00.
10.00 – в администрации Петрозаводска пройдет заседание штаба по подготовке и проведению отопительного сезона.
11.45 – в "Луми" на Неглинской наб., 52 состоится первенство Петрозаводска по фигурному катанию "Весенняя карусель".
5.00 – в Национальном музее РК пройдет торжественная церемония награждения победителей (лауреатов) городской конференции юных исследователей "Будущее Петрозаводска".
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