"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в субботу, 16 марта.

12-16 март – в Национальном театре Карелии пройдет театральная лаборатория "Актерская школа Н. В. Демидова" под руководством Андрея Малаева-Бабеля (в рамках проекта "Театральный перекресток" по Программе приграничного сотрудничества Россия-ЕС "Карелия").

15–17 марта – в Центре образования и творчества "Петровский дворец" состоится II Межрегиональный детско-юношеский фестиваль народного творчества "Хумахуш" им. В.Г. Мальми.

16-17 марта – в манеже ПетрГУ, на стадионе "Юность", на "Фонтанах" пройдет фестиваль семейных команд "Мы выбираем ГТО". Муниципальный этап в Петрозаводске. 16 марта – в ангаре на ул. Герцена в 9.00; на стадионе "Юность" в 11.30. 17 марта – на "Фонтанах" в 8.30; в бассейне "Н2О" в 18.00.

16-17 марта, 12.00-17.00 – на пр. Карла Маркса, 14 в информационном туристском центре Карелии состоится презентация туристических и оздоровительных возможностей Крыма.

16-17 марта – в Сортавале, на ул. Ленина, 3 в ДЮСШ пройдет чемпионат и первенство Карелии по полиатлону (зимнее троеборье). 16.03 – начало соревнований в 9.00; 17.03 – 11.00.

15.00 – в Детской музыкально-хоровой школе на пр. Первомайском, 4а) состоится концерт хора "Заонежские узоры", посвященный 5-летию коллектива и присвоению звания "народный самодеятельный коллектив РК".

20.15 – в СК "Луми" на Неглинской наб., 52 пройдет открытый хоккейный турнир, посвященный воссоединению Крыма с Россией.