"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в понедельник, 22 апреля.

22 апреля – Рабочая поездка главы Карелии А.О. Парфенчикова в Лахденпохский район.

10.00 – в администрации Петрозаводска пройдет заседание штаба по подготовке и проведению отопительного сезона.

17.00 – состоится встреча со студентами Карельского филиала РАНХиГС "Мероприятия, реализуемые администрацией Петрозаводского городского округа в области охраны окружающей среды и в сфере благоустройства городских территорий".

19.00 – во Дворце искусств в Кондопоге состоится гала-концерт лауреатов Международного конкурса органных дуэтов Оrgano Duo.

Актуальная редакция программы мероприятий, посвящённых 74-годовщине Победы в Великой Отечественной войне, опубликована на сайте "Панорама культуры Петрозаводска".

График проведения апрельских экологических акций.