"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике воскресенье, 5 мая.

5-31 мая – во дворце творчества на ул. Островского, 26 состоятся экскурсии в музейно-выставочном комплексе "Полет", посвященные 75-летию освобождения Петрозаводска и Карелии.

12.30 – в школе №43 на ул. Попова, 8 пройдет концерт-поздравление для жителей микрорайона Древлянка "Ради жизни на земле".