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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике воскресенье, 5 мая.
5-31 мая – во дворце творчества на ул. Островского, 26 состоятся экскурсии в музейно-выставочном комплексе "Полет", посвященные 75-летию освобождения Петрозаводска и Карелии.
12.30 – в школе №43 на ул. Попова, 8 пройдет концерт-поздравление для жителей микрорайона Древлянка "Ради жизни на земле".
Все главное - здесь: #stolicaonego
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