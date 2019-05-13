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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике во вторник, 14 мая.
Визит делегации Карелии под руководством Артура Парфенчикова в Татарстан.
14-15 мая – в Петрозаводске пройдет спартакиада школьников по лёгкой атлетике.
15.00 – на станции в расширенном центре города состоится большая Георгиевская игра для команд 5-11 классов.
15.00 – в Гуманитарном инновационном парке ПетрГУ на пр. Ленина, 33 пройдет подведение итогов городской читательской акции "Открой книгу!".
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