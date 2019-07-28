"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в понедельник, 29 июля.

В 14.00 в поселке Рускеала стартуют Межрегиональные соревнования по спортивному ориентированию.

В 10.00 в мэрии Петрозаводска состоится заседание штаба по подготовке и проведению отопительного сезона.

В 17.30 в парке Мира (у мемориала "Черный тюльпан") состоится церемония открытия памятника "Защитнику Родины".