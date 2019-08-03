"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в воскресенье, 4 августа.

День железнодорожника.

14.00. п. Повенец, Медвежьегорский район. День поселка Повенец.

В воскресенье "Сбормобиль" и "Металлмобиль" проедут по карельской столице. Волонтёры примут у горожан вторсырьё. 80 % от вырученных средств идёт на помощь бездомным животным, остальные 20 % идут на печать листовок и экорекламу. Также участники сами могут передать продукты длительного хранения и хозяйственные товары для Первого общественного приюта. Расписание рейсов можно увидеть здесь.