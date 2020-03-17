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Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?

Новости. Общество
19:00, 17 Марта 2020
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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в среду, 18 марта.

17 марта – глава Карелии Артур Парфенчиков отправится с рабочей поездкой в Муезерский район.

11.00 – в администрация главы Карелии на пр. Ленина, 19, каб. 77 пройдет брифинг, посвященный проведению V этапа Кубка мира по зимнему плаванию.

14.00 – в Центре народного творчества и культурных инициатив на пл. Ленина, 2 пройдет открытие выставки декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства "От прадедов до правнуков".

19.00 – в Национальном театре Карелии пройдет торжественный вечер, посвященный памяти Виолы Мальми.

18.00 - в петрозаводской детской школе искусств им. М.А. Балакирева на ул. Мичуринская, 5 пройдет "Музыкальный марафон" - концерт в рамках фестиваля "Крымская весна", посвящённого вхождению Крыма в состав Российской Федерации.

Внимание! Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции в Карелии отменены все культурно-массовые мероприятия. По каждому событию необходимо узнавать информацию конкретно у организаторов.

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