"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на вторник, 6 февраля.

В 09.00 в Петрозаводском городском суде прокуратура обжалует назначение на должность советника ректора консерватории Антонины Камировой.

В 10.00 в Законодательном собрании Карелии состоится заседание комитета по законности и правопорядку.

В 14.30 Парламентский комитет по здравоохранению и социальной политике проведет очередное заседание.