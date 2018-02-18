"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на воскресенье, 19 февраля.

В 11.30 на РСК "Курган" пройдет республиканская зимняя Спартакиада среди детей с ограниченными возможностями здоровья.

В 13.00 в Лицей № 13 Петрозаводска состоится городской этап межмуниципальной научно-практической конференции "Дети о детях войны".

В 14.00 в рамках своей рабочей поездки в Кондопогу глава Карелии Артур Парфенчиков посетит строительную площадку завода по переработке рыбы.

В 14.00 в большом зале администрации Петрозаводска состоится семинар "Подготовка к летней оздоровительной кампании 2018 года".

В 15.00 в Кондопоге Артур Пафенчиков проведет совещание по вопросу комплексного развития моногорода.

В 15.00 в администрации Петрозаводска (201 каб.) пройдет семинар "Грантовая поддержка НКО в 2018 году".