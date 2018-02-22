Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
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Новости. Общество
20:00, 22 Февраля 2018

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?

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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на пятницу 23 февраля.

В 10.20 – открытый республиканский лично-командный турнир по народной игре кююккя, посвященный Дню защитника Отечества. Спортплощадка у лицея №13 (Сортавальская, 7Б).

11.00 – торжественная церемония, посвященная Дню защитника Отечества и 100-летию Вооруженных сил России. Мемориальный комплекс "Вечный огонь".

В течение дня – лыжный фестиваль KareliaSkiFest-2018.

 

 

 

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