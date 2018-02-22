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Новости. Спорт
14:44, 22 Февраля 2018
фото: https://vk.com/kareliaskifest2

Появилась подробная программа фестиваля KareliaSkiFest, на который приедет чемпионка мира по биатлону

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В Петрозаводске 23, 24 и 25 февраля будет проходить фестиваль KareliaSkiFest, на который приедут чемпионка мира по биатлону Екатерина Юрлова-Перхт и лыжники со всей России.

Напомним, в рамках лыжного фестиваля запланирован ряд мероприятий.

23 февраля фестиваль начнется с брифинга и встречи участников с российской биатлонисткой Екатериной Юрловой-Перхт и спортивными блогерами Кириллом Цветковым и Алексеем Жирухиным.

24 февраля состоится лыжный марафон "Фонтаны". К участию в нем приглашаются все желающие. Дистанцию можно выбрать по своему вкусу: 10, 20, 28 или 51 км. Отметим, что лыжный марафон "Фонтаны" вошел в серию элитных лыжных марафонов Russialoppet. Регистрация вот здесь

В рамках праздника на площадке спорткомплекса "Курган" пройдет "Ярмарка спорта"; запланирована обширная развлекательная программа с зимними забавами для всех желающих.

Фестиваль завершится II Зимней детской олимпиадой "Маленький чемпион", которая пройдет 25 февраля на территории развлекательного центра "Горка". Маленьких участников и их родителей ждут лыжные гонки, детский биатлон, гонки на ватрушках и др. Также в программе – спортивное ориентирование и соревнования по ездовому спорту в дисциплине "скиджоринг" (езда на лыжах в паре с собакой).

Подробная программа KareliaSkiFest - по ссылке

 

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