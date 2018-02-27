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Новости. Общество
20:00, 27 Февраля 2018

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?

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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на среду 28 февраля.

День народного эпоса "Калевала"

11.00 – в правительстве Карелии на пр. Ленина, 19 пройдет заседание коллегии Минфина Карелии.

11.00 – в администрация главы Карелии на пр. Ленина, 19, каб. 77 пройдет брифинг, посвященный проведению в Карелии VII Международного Конгресса учителей физической культуры и специалистов, пропагандирующих здоровый образ жизни.

11.00 – в Петрозаводске на территории республиканского спортивного комплекса "Курган" состоится Республиканская зимняя Спартакиада молодежи допризывного возраста, посвященная памяти Героя России, капитана А.А. Калинина.

15.00 - в Национальной библиотеке РК будет организовано мероприятие к Международному дню "Калевалы" с участием национальных НКО "Калевала на театральной сцене": чтение рун Калевалы на родных языках.

16.00 – в мэрии Петрозаводска пройдет городская молодежная игра "Коридоры власти".

16.00 – в Петрозаводском городском суде огласят приговор экс-главе контрольного комитета Карелии Виталию Галкину, обвиняемому во взяточничестве.

19.00 - в Национальном театре Карелии покажут спектакль "Koti" на карельском языке.

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