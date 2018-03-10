"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на воскресенье 11 марта.

Сегодня День работника органов наркоконтроля и День работников геодезии и картографии.

10.00 – на лыжной трассе "Фонтаны" проходят Дни фестиваля "Зимние Фонтаны".

11.00 – в зале единоборств ПетрГУ на ул. Пушкинская, 17 пройдет Республиканский турнир по самбо среди допризывной молодёжи, воспитанников спортивных школ и детей сотрудников МВД и Росгвардии по РК.

11.00 - в Детской музыкально-хоровой школе на пр. Первомайский, 4а состоится II Республиканский конкурс исполнительского мастерства "Открытый формат".

14.00 - в Петрозаводском музыкальном колледже им К.Э. Раутио на ул. Свердлова, 25 ожидается «Музыкальное приношение» − концерт выпускников, посвященный 80-летнему юбилею колледжа.

С 10-18 марта - 11.00 в турнирном зале СШОР №2 на ул.Дзержинского, 26 проходит Первенство по шахматам.