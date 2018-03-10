Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
20:00, 10 Марта 2018

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?

По теме

ДЕТИ В ШОКЕ: Во дворце творчества в Петрозаводске разрушили аквариум в холле
10.03.18 16:33
В Карелии иностранных студентов отправили на родину из-за наркотиков
10.03.18 15:55
В Карелии пациентов домов-интернатов вывели на лед
10.03.18 15:07
Все новости
Загрузка...

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на воскресенье 11 марта.

Сегодня День работника органов наркоконтроля и День работников геодезии и картографии.

10.00 – на лыжной трассе "Фонтаны" проходят Дни фестиваля "Зимние Фонтаны".

11.00 – в зале единоборств ПетрГУ на ул. Пушкинская, 17 пройдет Республиканский турнир по самбо среди допризывной молодёжи, воспитанников спортивных школ и детей сотрудников МВД и Росгвардии по РК.

11.00 - в Детской музыкально-хоровой школе на пр. Первомайский, 4а состоится II Республиканский конкурс исполнительского мастерства "Открытый формат".

14.00 - в Петрозаводском музыкальном колледже им К.Э. Раутио на ул. Свердлова, 25 ожидается «Музыкальное приношение» − концерт выпускников, посвященный 80-летнему юбилею колледжа.

С 10-18 марта - 11.00 в турнирном зале СШОР №2 на ул.Дзержинского, 26 проходит Первенство по шахматам.

По теме

ДЕТИ В ШОКЕ: Во дворце творчества в Петрозаводске разрушили аквариум в холле
10.03.18 16:33
В Карелии иностранных студентов отправили на родину из-за наркотиков
10.03.18 15:55
В Карелии пациентов домов-интернатов вывели на лед
10.03.18 15:07
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.03.2018, 08:35
ФОТО: Водитель легковушки погиб, протаранив УАЗ на трассе в Карелии
04.03.2018, 15:21
Одноклассники затравили девочку, ради которой поезд Мурманск-Санкт-Петербург изменил расписание
07.03.2018, 18:00
Грипп наступает на Россию
05.03.2018, 16:39
"Я надеюсь, у вас в душе еще хуже, чем у меня"
09.03.2018, 12:00
Стало известно, что на самом деле думают об ЭКОНОМЬ покупатели
04.03.2018, 16:14
Тело жителя Карелии обнаружили в автомобиле в центре Санкт-Петербурга

Аналитика

07.03.2018 10:40
Политкухня
Как будет работать Общественный штаб по наблюдению за президентскими выборами в Карелии 1
За коротким информационным сообщением "27 февраля открылся Общественный штаб по наблюдению за выборами президента России 18 марта 2018 года в Республике Карелия" скрывается целая история.
"Я надеюсь, у вас в душе еще хуже, чем у меня" 19
05.03.2018 16:39
Куда везут собранный в Петрозаводске снег: любопытные фото и видео 7
01.03.2018 15:55
"А вдруг метеорит прилетит?" 10
27.02.2018 11:23
"Мы живем как после войны" 12
26.02.2018 13:16
Вся аналитика

Чтиво

07.03.2018 13:27
Личное мнение
Как я к Путину ездила 11
В начале марта пятеро журналистов из Карелии отправились на Медиафорум ОНФ в Калининград, где и состоялась встреча с президентом России Владимиром Путиным.
Карелии грозит биатлонный бум? 1
06.03.2018 14:05
Баба с пакетами 18
01.03.2018 12:49
Когда на душе песенно
01.03.2018 09:56
архив чтиво

Медиа

"Ваше право" от телеканала "ТНТ-Онего"
07.03.2018 16:46
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»