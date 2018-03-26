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Новости. Общество
20:00, 26 Марта 2018

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?

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Завтра отмечается День войск национальной гвардии РФ.

В 10.00 в мэрии Петрозаводска пройдет совещание об основных спортивных мероприятиях зимнего сезона 2017-2018 гг.

В 10.00 в Национальной библиотеке Карелии состоится ежегодное республиканское совещание директоров библиотек.

В 14.15 состоится заседание координационного совета по охране труда при правительстве республики.

В 15.00 в администрации Петрозаводска пройдет заседание совета по развитию малого и среднего предпринимательства.

В 19.00 в Национальном театре Карелии пройдет церемония награждения лауреатов премии "Онежская маска".

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