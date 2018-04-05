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Новости. Общество
20:00, 05 Апреля 2018

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?

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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на пятницу, 6 апреля.

В 11.00. На площади Ленина, у мемориала "Вечный огонь" состоится торжественная церемония возложения цветов, посвященная присвоению Петрозаводску почетного звания "Петрозаводск – город воинской славы"

В 11.30 в Национальном музее Республики Карелия состоится пресс-показ фондовых предметов, посвященный годовщине присвоения городу Петрозаводску звания Города воинской славы.

В 13.30 у обелиска Славы (Петрозаводское шоссе, 12) пройдет митинг-концерт"Мужество, стойкость и героизм", посвященный присвоению Петрозаводску звания Город воинской славы.

В 14.30 на пл. Советская (у памятника О. Куусинену) состоится Большая Георгиевская игра.

В 14.15 в зале заседаний правительства РК - заседание Совета по делам инвалидов при главе Республики Карелия.

С 16 до 19 часов в торгово-развлекательном центре "Тетрис" (ул. Мерецкова, д.11, 4 этаж) состоится акция, приуроченная к Всемирному дню здоровья. Пройдут мастер-классы по программам "Сити-Данс" и "Легкое дыхание", интерактив "Имитация алкогольного опьянения", индивидуальные консультирования, обследования состояния здоровья подростков и взрослых.

В 16.30 в Национальном музее РК - презентация книги стихов Н. Лайдинен "Живые корни".

В 17.00 в общеобразовательных организациях Петрозаводска состоится смартмоб для родителей и педагогов "Час просвещения" (общешкольные родительские собрания) с демонстрацией фильма "Петрозаводск - Город воинской славы".

В 17.00 в Кондопоге (ул. Строительная, 2) начнется Открытое первенство и Чемпионат Республики Карелия по спортивной борьбе.

В 19.00 – в рамках гастролей Большого театра кукол из Санкт-Петербурга - спектакль "Холстомер" по повести Льва Толстого.

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