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Новости. Общество
20:00, 10 Апреля 2018

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?

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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на среду, 11 апреля.

9.00 - в Национальной библиотеке Карелии пройдет заседание Совета по русскому языку при главе республики. В мероприятии примет участие губернатор Артур Парфенчиков.

11.00 – в военкомате на пр.Комсомольский,1 состоится пресс-конференция по призыву граждан на военную службу весной 2018 года.

11.00 – на кладбище "Пески", мемориал увековечивания памяти жителей Карело-Финской ССР и Ленинградской области, погибших в концлагерях Петрозаводска в годы Великой Отечественной войны.

11.00 – в правительстве Карелии состоится брифинг "О проведении в Карелии заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку".

13.00 - Глава Карелии Артур Парфенчиков с рабочей поездкой отправится в Медвежьегорский район, где примет участие в открытии отремонтированного отделения почтовой связи в поселке Повенец (ул.Ленина,19).

14.00 - в Музее жертв фашизма им. М. Кольбе на пр. Комсомольский, 1а пройдет научно-практическая конференция "Во имя мира".

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