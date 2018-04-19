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Новости. Общество
20:00, 19 Апреля 2018

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?

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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на пятницу, 20 апреля.

11.30 - в ПетрГУ (ауд.361) состоится акция "Диктант на карельском языке".

12.00 - в Музее ИЗО Карелии пройдет конференция "Эхо войны".

12.00 – в большом зале администрации Петрозаводска пройдет награждение участников Чемпионата по мини-футболу и Зимнего турнира по футболу 11х11.

14.00 –в Петрозаводском автотранспортном техникуме на Первомайском пр.,46 пройдет торжественная церемония закрытия Фестиваля педагогического творчества преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций Республики Карелия.

14.00 - в тир школы №43 на ул.Попова, д.8 пройдет личное первенство Республики Карелия по пулевой стрельбе из пневматического оружия.

15.00 - на ул. Энгельса, 4 пройдет заседание рабочей группы по вопросам, касающимся российского казачества в Республике Карелия.

15.00 - в Национальной библиотеке РК состоится Республиканский конкурс "Книга года Республики Карелия-2017", пройдет торжественная церемония награждения победителей.

15.00 – в большом зале администрации Петрозаводска пройдет семинар "Формирование межнационального диалога в Республике Карелия". Презентация деятельности КРОО "Калина" в рамках 25-летия со дня образования общества украинской культуры.

16.00 - в Музыкальном театре РК при участии главы РК Артура Парфенчикова состоится торжественное мероприятие, посвященное 100-летию образования органов безопасности.

17.00 – в Петрозаводском музыкальном колледже им. К.Э. Раутио на ул. Свердлова, 25 пройдет торжественный вечер, посвященный юбилею Петрозаводского музыкального колледжа им. К.Э. Раутио.

17.00 – в центре "Десяточка" на ул.Ключевая, 14 пройдет чемпионат Республики Карелия по волейболу среди женских команд.

18.00 - в Карельском институте развития образования на ул. Правды,31 пройдут Республиканские родительские собрания в режиме видеоконференции "Подготовка и проведение государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов".

С 20 до 22 апреля на стадионе "Юность" пройдут соревнования по футболу на приз клуба "Кожаный мяч".

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