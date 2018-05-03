"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на пятницу, 4 мая.

11.00 – в селе Спасская Губа Кондопожского района при участии главы Карелии Артура Парфенчикова пройдет церемония присвоения спасогубской школе имени Героя Советского Союза В.М. Филиппова.

12.00 – в горном парке "Рускеала" в Сортавальском районе пройдет открытие отделения почтовой связи.

14.30 – в Петрозаводске, в лицее №13 на ул. Сортавальская, 7б глава Карелии Артур Парфенчиков примет участие во встрече с руководителями школьных музеев Великой Отечественной войны.

15.30 – в Петрозаводске, в школе № 2 "Источник" состоится подведение итогов и награждение победителей республиканского конкурса "Учитель года Карелии-2018".