"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на понедельник, 7 мая.

Глава Карелии Артур Парфенчиков отправится в Москву, где примет участие в церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина.

10.00 - в большом зале администрации Петрозаводска пройдет заседание штаба по подготовке и проведению отопительного сезона.

16.00 – в школе №19 на ул.Птицефабрика, 2 состоится концерт для жителей микрорайона Птицефабрика "Страну родную защищая".

16.00 – в Музыкальном театре РК пройдет торжественное собрание и праздничный концерт «Хрустальные звездочки – Великой Победе», посвященные 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

16.00 - в Национальном музее РК будет организован круглый стол "Скрытые раны войны" для детского благотворительного фонда.

18.00 - в Петрозаводском музыкальном колледже им. К.Э. Раутио на ул. Свердлова, 25 состоится концерт, посвященный Победе в Великой Отечественной войне "И помнит мир спасенный".