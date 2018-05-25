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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на субботу, 26 мая.
11.00 – Кубок республики по мотоциклетному спорту на стадионе "Спартак".
13.45 – Республиканский выпускной детских школ искусств, пр. Ленина, 21.
14.00 - Всероссийский турнир "Кубок МСМК С.Андрианова" по настольному теннису во Дворце спорта Koral (ул.Пограничная, 50).
16.00 - Финал игр "КВН" в ДК "Машиностроитель" юниор-лига.
19.00 – Финал региональной высшей лиги "КВН" в ДК "Машиностроитель".
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