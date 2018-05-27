По теме
Загрузка...
"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на понедельник, 28 мая.
Завтра будет отмечаться День пограничника
Глава Карелии Артур Парфенчиков будет работать в Сортавальском и Питкярантском районах.
В 10.00 в мэрии Петрозаводска состоится заседание штаба по подготовке и проведению отопительного сезона.
В 17.00 в администрации Петрозаводска пройдут публичные слушания по проектам планировки и межевания территорий для размещения линейных объектов.
По теме
Выбор читателей
25.05.2018, 11:42
21.05.2018, 10:29
20.05.2018, 12:33
27.05.2018, 09:58
23.05.2018, 09:19
22.05.2018, 13:04
Аналитика
25.05.2018 13:31
Капитал
На Петербургском международном экономическом форуме прошла ежегодная презентация результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России. Карелии в лидерах нет.
23.05.2018 13:50
22.05.2018 16:24
22.05.2018 13:04
Чтиво
21.05.2018 12:37
Без политики
Именно так сказал о военно-патриотических играх на кубок АО "ПСК" один из участников. И с ним нельзя не согласиться: в минувшую субботу в Сортавале на территории городского парка одновременно сошлись хорошая погода, хорошее настроение и желание у школьных команд показать свою сноровку и победить.
21.05.2018 11:18
12.05.2018 09:37
Медиа
21.05.2018 09:49
Опрос
Поддерживаете ли вы повышение пенсионного возраста в России?
Комментарии