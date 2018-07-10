"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на среду, 11 июля.

Официальной делегации Республики Карелия примет участие в праздничных мероприятиях на острове Валаам, которые пройдут по случаю Дня памяти преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев, основателей Валаамского монастыря.

11.00 – в администрации главы РК на пр. Ленина, 19, каб.77 пройдет брифинг, посвященный работе по осуществлению надзора в сфере охраны памятников в г. Сортавала.

В брифинге примет участие председатель Управления по охране объектов культурного наследия Ю.Б. Алипова.