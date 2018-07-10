По теме
Загрузка...
"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на среду, 11 июля.
Официальной делегации Республики Карелия примет участие в праздничных мероприятиях на острове Валаам, которые пройдут по случаю Дня памяти преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев, основателей Валаамского монастыря.
11.00 – в администрации главы РК на пр. Ленина, 19, каб.77 пройдет брифинг, посвященный работе по осуществлению надзора в сфере охраны памятников в г. Сортавала.
В брифинге примет участие председатель Управления по охране объектов культурного наследия Ю.Б. Алипова.
По теме
Выбор читателей
05.07.2018, 16:53
05.07.2018, 13:08
03.07.2018, 21:30
04.07.2018, 14:01
Аналитика
09.07.2018 13:36
Политкухня
Не стоит возлагать на саммит в Хельсинки слишком большие надежды, считает политолог Олег Реут.
09.07.2018 12:46
06.07.2018 14:44
06.07.2018 13:47
06.07.2018 12:58
Чтиво
03.07.2018 11:19
Без политики
"Я ни разу не пожалел, что принял приглашение работать в Прионежской сетевой компании".
03.07.2018 09:25
02.07.2018 12:32
27.06.2018 16:01
Медиа
09.07.2018 11:06
Опрос
Довольны ли вы качеством ямочного ремонта в Петрозаводске?
Комментарии