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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на субботу, 28 июля.
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10.00 –на пляже "Пески" пройдет фестиваль пляжных видов спорта и пляжный марафон "Onego beach".
28-29 июля - в Петрозаводске на набережной Онежского озера у устья реки Лососинка пройдет фестиваль "Большой сбор на Онего". Торжественное открытие 28 июля в 18.30. 29 июля начало в 11.00
18.30 - в устье реки Лососинка пройдет торжественное награждение победителей Всероссийских соревнований по парусному спорту "Банковский Кубок – Онежская регата 2018".
28–29 июля - на острове Валаам состоится IV Международный Свято-Владимирский фестиваль православного пения "Просветитель".
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