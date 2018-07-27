"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на субботу, 28 июля.

День работника торговли

10.00 –на пляже "Пески" пройдет фестиваль пляжных видов спорта и пляжный марафон "Onego beach".

28-29 июля - в Петрозаводске на набережной Онежского озера у устья реки Лососинка пройдет фестиваль "Большой сбор на Онего". Торжественное открытие 28 июля в 18.30. 29 июля начало в 11.00

18.30 - в устье реки Лососинка пройдет торжественное награждение победителей Всероссийских соревнований по парусному спорту "Банковский Кубок – Онежская регата 2018".

28–29 июля - на острове Валаам состоится IV Международный Свято-Владимирский фестиваль православного пения "Просветитель".