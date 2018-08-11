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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на воскресенье, 12 августа.
День строителя, День Военно-воздушных сил.
11 и 12 августа 12.00. Петрозаводск. Стадион "Юность". Городской чемпионат по футболу.
14.00. с. Вешкелица. Суоярвский район. Конкурс "Карельский баттл – Karjalan battlu".
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