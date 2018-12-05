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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в четверг, 6 декабря.
10.00 – в Законодательном собрании РК пройдет заседание.
10.00 – в отелье "PITER INN" на пл. Гагарина, 1 состоится II межрегиональная конференция "Доступный туризм для старшего поколения".
16.00 – в Петрозаводском доме-интернате для ветеранов на пр. Комсомольском, 4а пройдет мероприятие, посвященное 30-летию интерната. Состоится торжественное открытие Музея памяти.
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