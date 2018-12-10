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Новости. Общество
20:00, 10 Декабря 2018

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?

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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике во вторник, 11 декабря.

10.00 – в Администрации Петрозаводска пройдет городское тематическое совещание "Благоустройство дворовых территорий и общественных пространств Петрозаводского городского округа в 2018 году".

11.00 – в Администрации главы РК на пр. Ленина, 19 состоится брифинг: "О проведении II Открытого Регионального Чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia)". В брифинге примут участие министр образования РК А.Н. Морозов, первый заместитель министра образования РК Т.В. Васильева, руководитель Регионального координационного центра движения WorldSkills Russia в Республике Карелия О. Лурье.

11.00 – на площадке у памятника "Сынам Карелии, погибшим в Чечне" пройдет митинг, посвященный памяти погибших в Чеченской Республике.

12.00 – в отеле "Питер-Инн" на пл. Гагарина, 1 состоится гала-концерт участников проекта для людей с ограниченными возможностями здоровья "Мир души моей", посвященный Международному дню инвалидов.

15.00 – в отделении Пенсионного фонда РФ по РК на ул. Кирова пройдет презентация книги "Моржи в Карелии" – торжественное мероприятие в честь 30-летия Петрозаводского клуба любителей зимнего плавания "Виктория".

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