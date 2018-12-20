"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в пятницу, 21 декабря.

10.00 – на ул. Дзержинского, 3 пройдет заседание Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

10.20 – в ПетрГУ на ул. Ленина, 33 Артур Парфенчиков примет участие в открытии лаборатории "Ярмарка".

11.00 – на воодоочистных сооружениях Петрозаводска на наб. Варкауса, 2 глава Карелии примет участие в церемонии запуска установки по очистке воды без использования жидкого хлора.

11.00 – в "Акватика" пройдет Открытый кубок РК по спортивной аэробике.

11.00 – на Кургане состоятся межрегиональные соревнования по биатлону им. В. Драчева.

11.00 – на погосте Успенской церкви в Кондопоге журналистам покажут консервационные работы.

12.00 – в Музыкальном театре РК пройдет республиканский детский праздник "Главная елка Карелии".

15.00 – в Музее ИЗО состоится торжественная церемония чествования Лауреатов 2018 года Республики Карелия.

15.30 – в Национальном архиве Карелии пройдет презентация книги "Путеводитель Национального архива Республики Карелия".

17.00 – в администрации Петрозаводска состоится благотворительный аукцион "Эко-Ёлка".

17.00 – в Детской художественной школе на ул. Красноармейской, 18 откроется выставка по итогам I Международного конкурса керамических работ "Волшебство из печки".

17.00 – в спортивном зале "Спартака" на ул. Герцена, 1а пройдет открытое первенство СК "Киокусинкай "Карелия" (дисциплина: кёкусин, программа ката, ката-группа, кумитэ).