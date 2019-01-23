"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в четверг, 24 января.

24-28 января – в Лахденпохском и Сортавальском районах пройдет Этап Чемпионата России по автомобильному спорту – ралли "Карелия-2019".

10.00 – состоится заседание Законодательного Собрания РК.

10.00 – в Управлении труда и занятости Карелии на пр. Невского, 33 пройдет заседание рабочей группы при Совете по делам инвалидов с участием Артура Парфенчикова. Тема – повышение эффективности организации работы по трудоустройству инвалидов.

15.00 – в Национальной библиотеке РК состоится "Литературный четверг": "Французский психологический детектив".

15.00 – в СШОР №2 на ул. Дзержинского, 26 состоится муниципальный этап Всероссийских соревнований по шахматам "Белая ладья".