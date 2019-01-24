"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в пятницу, 25 января.

25 января – День российского студенчества.

9.30 – на крыльце главного корпуса ПетрГУ состоится торжественное открытие молодежной добровольно-патриотической акции "Онежский десант".

14.00 – в Центре национальных культур и народного творчества РК на пл. Ленина, 2 пройдет пресс-конференция, посвященная проведению Дней культуры Республики Карелия в Санкт-Петербурге.

14.15 – в Управлении труда и занятости РК на пр. Невского, 33 состоится заседание рабочей группы по снижению неформальной занятости населения, легализации теневой части заработной платы.

14.30 – в Музее ИЗО РК пройдет презентация проектов победителей конкурсов Фонда-оператора президентских грантов по развитию гражданского общества в 2018 году.

15.00 – в СШОР №2 на ул. Дзержинского, 26 состоится муниципальный этап Всероссийских соревнований по шахматам "Белая ладья".

15.30 – в Национальном архиве РК пройдет пресс-конференция по итогам работы архива в 2018 году и планам на 2019 год.

17.00 – в Петрозаводском музыкальном колледже им. К.Э. Раутио на ул. Свердлова, 25 пройдет открытие II Всероссийского конкурса исполнительского искусства имени Георгия Свиридова.

18.30 – в Детской музыкально-хоровой школе на пр. Первомайский, 4а состоится концерт "Все звезды детям" в рамках проекта "Одаренным детям Детской музыкально-хоровой школы".