"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в понедельник, 28 января.

10.00 – в администрации Петрозаводска пройдет заседание штаба по подготовке и проведению отопительного сезона.

10.00 – в детсаду №111 "Сказка" на пр. Октябрьском, 6а состоится праздничное мероприятие, посвященное 75-летию Дня снятия блокады Ленинграда.

14.30 – в киноцентре "Калевала" на пр. Первомайском, 2 пройдет кинолекторий, посвященный 75-ой годовщине полного снятия блокады Ленинграда.

16.00 – в редакции журнала "Север" на ул. Пушкинской, 13 наградят лауреатов ежегодного литературного конкурса "Северная звезда".