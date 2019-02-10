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Новости. Общество
20:00, 10 Февраля 2019

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?

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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в понедельник, 11 февраля.

Глава Карелии Артур Парфенчиков в Казани примет участие в мероприятиях президиума Госсовета о работе органов исполнительной власти субъектов РФ по улучшению жилищных условий населения и формированию благоприятной городской среды.

В 11.00 в специализированной школе искусств открывается олимпиада по программированию "Заврики" для учеников 1 – 4 классов.

В 12.00 в госпитале ветеранов войн состоится передача оборудования, приобретенного для учреждения благотворительным фондом "Память поколений".  

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